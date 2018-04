Ronaldinho Gaúcho começa 2013 animado com o Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Depois da boa fase vivida no ano passado, quando comandou o Atlético-MG na conquista do vice-campeonato brasileiro, Ronaldinho Gaúcho começou 2013 bastante animado. Além de comemorar a chegada de alguns reforços, ele exalta a manutenção do elenco vitorioso da última temporada e acredita que o clube mineiro tem tudo para brigar novamente por títulos.

"A expectativa é de fazer mais um bom ano. Estou feliz com a chegada de grandes jogadores e que a gente possa manter o nível do ano passado e continuar dando alegria ao torcedor. A gente espera estar sempre melhorando, continuar jogando bem para vencer as competições que temos pela frente", disse Ronaldinho, que está no clube mineiro desde julho.

Mostrando estar cheio de motivação, Ronaldinho já projeta seus objetivos para a temporada. "Quero ganhar a Libertadores e o Brasileiro, que são títulos que eu ainda não tenho. Estou muito motivado para ir com tudo nessas duas competições. Todas são importantes, mas essas duas vão ter um gostinho especial por eu ainda não ter vencido", avisou o astro.

E, se seus planos derem certo no Atlético-MG, ele acredita que poderá voltar à seleção brasileira, principalmente agora sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, com quem ele trabalhou na conquista da Copa de 2002. "Tenho que continuar jogando muito bem aqui para que as coisas aconteçam naturalmente e eu possa voltar a vestir a camisa da seleção", avaliou.

Apostando em Ronaldinho e na base do elenco que fez sucesso no ano passado, a diretoria do Atlético-MG também já contratou alguns reforços para 2013. É o caso do zagueiro Gilberto Silva, do volante Rosinei, do meia Morais e dos atacantes Araújo e Alecsandro. A estreia atleticana na temporada será no dia 3 de fevereiro, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro.