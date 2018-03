Ronaldinho Gaúcho começa a trabalhar Foi uma longa novela para definir em qual time iria jogar. Depois, muita festa na recepção em seu novo clube. Nesta terça-feira, Ronaldinho Gaúcho finalmente começou a trabalhar. O meia-atacante brasileiro fez seu primeiro treino no Barcelona. E, num descontraído rachão, já mostrou do que é capaz. Fez dois gols e deu passe para outro, fora as belas jogadas que empolgaram os cerca de 150 torcedores que foram vê-lo. Mas o trabalho já parou por aí. Ronaldinho segue ainda nesta terça-feira para Paris, onde irá preparar sua mudança para Barcelona, e depois irá para o Brasil. Assim, ele fará apenas esse leve treino antes da viagem da equipe espanhola para os Estados Unidos, no dia 25 de julho, quando o brasileiro se juntará definitivamente aos novos companheiros para realizar a pré-temporada.