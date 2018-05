Ronaldinho Gaúcho continua fora e Victor preocupa o Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro encerrou a preparação para o jogo com o Zamora, quinta-feira, no Independência, pela última rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores, com uma nova preocupação. O goleiro Victor não participou do treinamento desta quarta-feira na Cidade do Galo e se tornou dúvida para o confronto com o time venezuelano.

Nesta quarta-feira, Victor apenas realizou tratamento médico em razão de dores no joelho direito. Assim, não tem presença garantida na partida de quinta-feira. Caso seja vetado pelo departamento médico, o goleiro atleticano deverá ser substituído por Giovanni.

O meia Ronaldinho Gaúcho também não participou do treinamento desta quarta-feira e voltará a desfalcar o Atlético-MG. O astro já havia ficado fora da primeira partida da final do Campeonato Mineiro, no último domingo, contra o Cruzeiro, que terminou empatada em 0 a 0.

Em fase final de recuperação de uma contusão no tornozelo esquerdo, o zagueiro Réver iniciou a transição do departamento médico para a preparação física. Já os volantes Josué e Rosinei, que ainda tratam de lesões, fizeram corridas em volta do campo.

Líder do Grupo 4 da Libertadores, com nove pontos, o Atlético-MG já está classificado para as oitavas de final e precisa de um empate diante do Zamora para assegurar a primeira colocação da chave.