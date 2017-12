Ronaldinho Gaúcho dá dicas à Espanha para vencer a França Em artigo publicado nesta terça-feira no jornal espanhol Mundo Deportivo, Ronaldinho Gaúcho destacou como a Espanha pode bater a França, sua adversária pelas oitavas-de-final da Copa. "Embora a França não seja uma equipe fácil de vencer, a seleção espanhola deve fazer seu jogo, tocar a bola como fez até agora e ditar o ritmo da partida", afirmou o jogador, que pode vir a encarar os espanhóis nas quartas-de-final, caso eles e o Brasil vençam seus compromissos pelas oitavas. "A seleção espanhola jogou um bom futebol, mas tem de estar muito atenta, porque a França tem muita qualidade. Não será fácil eliminar os franceses, uma equipe com orgulho, que joga muito bem e melhorou no último jogo", disse o jogador do Barcelona. Ronaldinho Gaúcho reconheceu que o técnico Luis Aragonés conta com jogadores para "chegar longe" num Mundial que, na sua opinião, está sendo muito intenso e interessante. "Depois dos jogos de Argentina, Portugal e Inglaterra, você se dá conta que não pode cometer falha alguma nesta Copa, porque pode voltar para casa", afirmou o brasileiro. Ao falar sobre o jogo do Brasil contra Gana, o jogador foi cauteloso: "Sabemos que Gana joga um bom futebol, são fisicamente muito fortes e que fazem um jogo de contato. Já falamos que não podemos cometer erros. Agora só nos serve ganhar".