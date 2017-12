Ronaldinho Gaúcho dá vitória ao Barça O Barcelona assumiu neste domingo a quarta colocação do Campeonato Espanhol graças ao talento de Ronaldinho Gaúcho. O camisa 10 decidiu a vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna, fora de casa, com um golaço aos 32 minutos do segundo tempo. A equipe chegou aos 37 pontos e, depois de 12 rodadas, voltou a integrar a zona dos que disputarão a próxima Liga dos Campeões da Europa. Foi um resultado muito comemorado pelo Barça, porque o Osasuna vem fazendo boa campanha - está em sétimo lugar, com 34 pontos - e é muito perigoso em seu estádio. O técnico Frank Rijkaard mostrou coragem e montou seu time ofensivamente, deixando Ronaldinho Gaúcho livre para encostar nos atacantes Luís Garcia e Saviola. E a equipe da casa também atacava bastante, o que tornava a partida agradável. O primeiro gol saiu aos 43 minutos, quando o argentino Saviola recebeu de Xavi e bateu rasteiro, na saída do goleiro Sanzol. Na segunda etapa, o Osasuna tomou conta do jogo e foi criando chances até chegar ao empate, numa cobrança de pênalti de Punal aos 22 minutos. Mas o Barça tinha Ronaldinho e 10 minutos depois, chegou ao gol da vitória. O La Coruña ganhou fora de casa do Albacete por 2 a 0 e continua seguindo os dois primeiros colocados. O time galego está em terceiro lugar com 46 pontos, quatro a menos que o Valencia e seis atrás do Real Madrid. Os gols só saíram no segundo tempo, com o argentino Scaloni e o atacante Luque. No Albacete, o ex-santista Fabiano ficou na reserva e entrou só aos 25 minutos do segundo tempo. A equipe ainda chegou a perder um pênalti - Molina defendeu o chute de Aranda. Em seu primeiro jogo depois de ter sido convocado para a seleção, Júlio Baptista foi o destaque da fácil vitória do Sevilla sobre o Mallorca por 3 a 0. Ele fez o primeiro gol, mandou uma bola no travessão e foi sempre muito perigoso. Fazia quatro rodadas que o Sevilla não vencia na competição.