Ronaldinho Gaúcho de bem com Platini "Ronaldinho (Gaúcho) é uma das melhores figuras do futebol europeu." O elogio veio do ex-craque francês Michel Platini, que emendou: "É jovem e tem a classe dos eleitos. Só lamento que não seja francês." O atacante brasileiro, de 23 anos, joga no Paris Saint-Germain e está na mira de diversos times, já que o clube francês passa por dificuldades financeiras. A Inter de Milão encabeça a lista dos interessados por Ronaldinho Gaúcho, que é o preferido do presidente do clube, Massimo Moratti. O Barcelona, da Espanha, também quer o brasileiro, segundo o jornal catalão Sport. Platini aproveitou para criticar os salários astronômicos pagos aos jogadores de elite na Europa: "Os clubes pagarem altos salários não é o problema, o pior é que muitos se endividaram absurdamente."