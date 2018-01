Ronaldinho Gaúcho desfalca Barcelona O Barcelona começará a pré-temporada sem seu principal jogador, Ronaldinho Gaúcho. O brasileiro vai ficar fora da equipe que começa a fazer exames médicos nesta segunda-feira no Camp Nou. Ronaldinho vai curtir as férias até o próximo dia 27. Também estão fora do início da pré-temporada o argentino Messi, campeão sub-20, e o mexicano Rafael Marquez. Em compensação, o técnico do Barça, o holandês Frank Rijkaard, já poderá contar com os novos contratados, o meia holandês Van Bommel e o atacante Ezquerro. Já os dirigentes do Barcelona tentam renovar acordos de ampliação dos contratos de Ronaldinho, do zagueiro Puyol e do goleiro Valdés. Na pré-temporada, estão previstos amistosos na Ásia (Japão e Macau), Dinamarca e na Espanha.