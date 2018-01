Ronaldinho Gaúcho desfalca o Fluminense pelo menos até domingo

A gripe parece ter pegado Ronaldinho Gaúcho de jeito. Com uma inflamação na garganta, o craque é desfalque certo no Fluminense para os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro: diante do Coritiba, quarta-feira, no Couto Pereira, e frente ao Sport, domingo, na Arena Pernambuco.

De acordo com o Fluminense, o jogador esteve pela manhã nas Laranjeiras, foi medicado e voltou para casa. Como joga fora de casa, o time tricolor viaja ainda nesta terça-feira para Curitiba e de lá vai até o Nordeste. Ronaldinho só se une ao grupo quando o Flu voltar ao Rio, na semana que vem.

Ronaldinho está em má forma física e técnica e só participou de uma das cinco últimas partidas do Fluminense. Nesse período, o time do técnico Enderson Moreira perdeu cinco vezes e só venceu uma. Caiu para o nono lugar do Brasileirão, com 33 pontos, ultrapassado até pelo Flamengo, que tem 35.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na última atividade antes de pegar o Coritiba, Enderson comandou atividade tática nas Laranjeiras. O atacante Fred, que se recupera de lesão muscular, participou normalmente da primeira etapa do treino, mas ficou de fora do time titular do coletivo, formado por: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Victor Oliveira; Jean, Douglas, Gerson e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Michael.