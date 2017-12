Ronaldinho Gaúcho deve voltar ao PSG Ronaldinho Gaúcho deverá retornar ao Paris Saint-Germain, que neste domingo enfrenta o Guigamp, no Parque dos Príncipes, pela 10ª rodada do Campeonato Francês. O jogador brasileiro não jogou no meio da semana contra o Ujpest, pela rodada de volta da Copa da Uefa, por causa de uma contusão muscular na coxa direita. O time venceu a equipe húngara por 1 a 0 e assegurou vaga na próxima fase. A ausência do brasileiro dessa partida gerou polêmica no clube, porque surgiram boatos de que Ronaldinho Gaúcho e o técnico Luis Fernandez teriam se desentendido. Para acabar com qualquer tipo de problema, Luis Fernandez disse que seria o último dos loucos caso se privasse de um jogador como Ronaldinho. "Preservamos o atacante para o domingo. Por isso ele não foi para a Hungria. Era melhor que ficasse em Paris, se recuperando", explicou o treinador do PSG. Além de Ronaldinho Gaúcho, o Paris Saint-Germain conta com os brasileiros Paulo César, ex-lateral do Fluminense, Aloísio, ex-centroavante do Goiás, e ainda André Luiz, lateral-esquerdo que teve passagens por São Paulo, Corinthians e Cruzeiro e que na equipe francesa atua no meio-de-campo. O Paris Saint-Germain divide a nona colocação do Campeonato Francês com o Bordeaux - os dois têm 14 pontos.