Ronaldinho Gaúcho diz que nunca pensou em sair do Barcelona

Após uma atuação que continua a ser elogiada pelos jornais esportivos de Barcelona, o meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho disse que nunca pensou em deixar a equipe espanhola. "O rei das faltas", estampou na edição desta terça o jornal Sport, que traz uma foto do brasileiro no momento da cobrança de uma das faltas que resultaram em dois gols na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Bétis pelo Campeonato Espanhol, no domingo. O Sport também reproduz uma entrevista na qual o jogador afirmou que nunca considerou a idéia de deixar o clube espanhol e que espera estar 100% em forma em breve. A capa do jornal El Mundo Deportivo traz uma foto do abraço de Ronaldinho Gaúcho ao locutor do Camp Nou, Manel Vich, a quem o meia-atacante dedicou os gols contra o Bétis.