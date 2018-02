Ronaldinho Gaúcho é a nova cara do futebol, diz NY Times Uma reportagem da edição desta segunda-feira do jornal norte-americano The New York Times afirmou que o jogador Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, "está se tornando a nova cara do futebol". Na reportagem, o jornalista Jack Bell disse que o jogador é "provavelmente o segundo rosto mais famoso do futebol no mundo", atrás apenas do inglês David Beckham, que vai para o Los Angeles Galaxy em junho. "Neste mundo de demandas e intermináveis oportunidades comerciais, Ronaldinho é uma máquina de fazer propagandas de um homem só", diz o texto do jornal. "Sua cara é onipresente em Barcelona: os longos cachos escuros derramados sob sua conhecida faixa na cabeça, acompanhada por um vivo e largo sorriso que poderia abastecer uma cidade com energia." Astro da propaganda A reportagem compara o brasileiro a astros do mundo dos esportes como o jogador de basquete LeBron James, o ciclista Lance Armstrong e o golfista Tiger Woods. Em entrevista à reportagem, realizada na casa do jogador em Castelldefels, balneário próximo a Barcelona, Ronaldinho fala sobre sua admiração pelo ex-jogador norte-americano de basquete, Michael Jordan, e sobre a tentativa do Barcelona de conquistar o terceiro título consecutivo no Campeonato Espanhol. O jogador diz ainda que a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006 foi "uma grande decepção". "Especialmente se considerarmos que o time tinha condições de ganhar o título", explicou Ronaldinho. Questionado sobre a polêmica na Espanha de que teria engordado recentemente, Ronaldinho não comentou a pergunta do jornalista norte-americano e respondeu apenas com uma risada.