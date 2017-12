Ronaldinho Gáucho é "dono" de Barcelona Ronaldinho Gaúcho é unanimidade em Barcelona. Nas ruas, só se houve elogios entusiasmados ao brasileiro, que hoje, dia em que o Barça enfrenta fora de casa o Zaragoza, na rodada de encerramento do Campeonato Espanhol, foi capa de vários jornais da cidade. O Mundo Deportivo não conseguiu falar com o atacante, mas nem por nisso deixou de dedicar uma página (formado tablóide) a ele. Para isso recorreu às opiniões de Zagallo e de Edu. O volante brasileiro que joga no Arsenal inglês disse aos espanhóis que "Ronaldinho está encantado?. Já o coordenador técnico da seleção considera que Ronaldinho "nasceu para triunfar no Barcelona?, segundo a publicação. "Ele tem o dom do futebol, faz o que mais gosta e está à vontade.? Apaixonados como se fossem torcedores, os jornalistas esportivos locais parecem estar convencidos que o futebol de Ronaldinho Gaúcho, a quem alguns definem como "mágico? só explodiu por que ele está jogando no Barcelona. E tentam convencer outras pessoas a concordar com a tese. Uma das "vítimas? foi o técnico da seleção brasileira, que ficou até um pouco espantado com a insistência dos repórteres. "Na sexta-feira, quando chegamos, eles me cercaram e um deles queria por que queria que eu dissesse que Ronaldinho só é um grande jogador porque está no Barcelona. Aí, eu falei: ?Calma, não é assim. Ronaldinho joga muito desde os 17 anos. E seu futebol aparece cada vez mais porque ele está ficando experiente.? Festa para o Brasil - O verão está chegando na Europa e Barcelona, cidade que tem um belo litoral, decidiu promover um mês dedicado ao Brasil na praia de Llevant de Premià de Mar. O mês brasileiro começou hoje com exibição de capoeristas e muito samba. Também serão disputados torneios de vôlei de praia e de futebol de areia. O jogo entre Brasil e Catalunha foi incluído como parte da programação. Em Barcelona também acontece o Fórum Cultural 2004, que começou dia 6 e vai até setembro e já teve shows dos brasileiros Carlinhos Brawn e do ministro da Cultura Gilberto Gil.