Ronaldinho Gaúcho é dúvida no Barça O atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, é dúvida para o jogo de domingo, contra o Betis, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro sentiu uma dor lombar que o impediu de treinar nesta sexta-feira e fará tratamento intensivo de fisioterapia até a hora do jogo. O Barça lidera com 22 pontos, sete a mais do que o Real Madrid, segundo colocado. A 11ª rodada tem sete jogos adiantados para este sábado. O Valencia, em crise, recebe o Zaragoza. Atual campeão espanhol, o Valencia não vence desde 26 de setembro. Nesse período, foi eliminado da Copa do Rei, não vai bem na Copa dos Campeões e está na sétima colocação do Espanhol, com 15 pontos. Mais seis jogos serão disputados: Athletic Bilbao x Villarreal; La Coruña x Levante; Espanyol x Racing; Getafe x Malaga; Numancia x Sevilla; e Osasuna x Real Sociedad.