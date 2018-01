Ronaldinho Gaúcho é dúvida no clássico Real Madrid x Barcelona é sempre um jogo muito esperado, pela rivalidade entre os dois maiores times da Espanha. Mas o deste domingo, na capital do país, será decisivo para o Campeonato Espanhol. Por isso, vale qualquer coisa para ganhar. No Barça, o risco de escalar um jogador fora de forma pode afastar o brasileiro Ronaldinho Gaúcho da partida. E na equipe de Madri, Luxemburgo até colocou o português Figo no banco. Grande estrela do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho ainda é dúvida para o clássico. Com uma gastroenterite, ele não conseguiu treinar durante a semana. Mas fez um trabalho leve neste sábado e viajou para Madri. Além dele, o zagueiro Puyol pode ser desfalque, pois se recupera de uma contusão no tornozelo. "Amanhã falarei com os dois e será decidido (se eles jogam), mas o importante é que ninguém entre em campo arriscando, porque ainda há outras partidas pela frente", avisou o técnico Frank Rijkaard, ao comentar a situação de Ronaldinho Gaúcho e Puyol. Um desfalque certo do Barcelona será o brasileiro naturalizado português Deco, que está suspenso. No Real Madrid, o clássico deste domingo é a última chance de se manter na briga pelo título espanhol - o líder Barcelona está com 9 pontos de vantagem. Por isso, o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo tomou uma medida extrema: colocou o português Figo no banco de reservas e escalou o inglês Owen. A intenção de Luxemburgo é aumentar a força ofensiva do Real, colocando Owen ao lado de Raúl e Ronaldo. O atacante brasileiro, inclusive, aposta no clássico para voltar a marcar gols e recuperar a boa fase. Pressionado pela imprensa espanhola, Luxemburgo explicou sua ousada substituição. ?É uma decisão minha e começarei com Owen, Raúl e Ronaldo", disse o treinador, sem ligar para uma eventual insatisfação do português. ?A função do treinador é colocar e tirar jogadores. É normal que Figo fique zangado. Ele é um grande jogador, mas tomo esta decisão porque neste momento penso que Owen tem que jogar e não posso colocar doze."