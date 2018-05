Ronaldinho Gaúcho é eleito o melhor jogador da década

O brasileiro superou o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador da temporada passada pela Fifa. Messi, favorito ao prêmio deste ano da entidade responsável pelo futebol mundial, ganhou o prêmio de melhor jogador da temporada passada pela revista europeia.

Ronaldinho somou 781 votos no total, recebidos entre 2000 e 2009, e desbancou os rivais (Messi, 759, e Cristiano Ronaldo, 708) graças ao seu bom desempenho em 2004 e 2005, quando defendia o Barcelona - no momento, atua no Milan.

Ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa nestes dois anos. Em 2005, também faturou a Bola de Ouro, da revista francesa "France Football". O brasileiro ainda tem no currículo o título da Liga dos Campeões da temporada 2005/06.

O Brasil teve outros cinco representantes entre os 39 jogadores da lista da "World Soccer": Kaká (5.º), Ronaldo (12.º), Rivaldo (17.º), Deco (22.º), naturalizado português, e Adriano (29.º).