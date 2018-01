Ronaldinho Gaúcho é multado pelo PSG A direção do Paris Saint-Germain decidiu multar, cujo valor não foi revelado, o atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho, a principal "estrela" de sua equipe, que se apresentou ao clube com uma semana de atraso. O presidente Laurent Perpére anunciou a decisão, mais amena do que se esperava, pois o objetivo não é desvalorizar o atleta, mas sim o contrário para que o clube possa obter uma "mais valia" interessante no momento de sua transferência no final da temporada. O PSG quer evitar o que ocorreu no passado com o atacante Anelka, transferido para o Manchester City após um conflito do mesmo tipo por uma soma irrisória em relação a seu valor. Sabe-se que negociações tem sido desenvolvidas, agora com o Manchester United, mas o técnico Alex Fergusson, está solicitando, antes de qualquer decisão, um encontro direto com o jogador para saber de suas reais intenções, pois não está disposto a admitir nenhum tipo de comportamento irresponsável do atleta. Outros clubes como a Juventus, da Itália, e o Newcastle, da Inglaterra, também estão interessados. Até os jogadores do Paris Saint-Germain chegaram a se irritar com o jogador e exigiram dele uma explicação quando de seu retorno a Paris com sete dias de atraso. Isso poderá custar muito caro ao clube, pois dificilmente Ronaldinho terá condições físicas de jogar antes do dia 22 de janeiro, quando da partida contra o Nice, podendo ficar fora de dez partidas do campeonato da Liga ou da Copa da França. Neste domingo, por exemplo, ele não viajou com a delegação para Besançon, onde o Paris Saint-Germain cumpriu um compromisso da Copa da França. Luis Fernandez, técnico da equipe parisiense, em choque com o jogador, espera que daqui para frente ele possa se dedicar "unicamente ao PSG", uma forma de condenar sem citar o comportamento do jogador, muito chegado à noite parisiense e principalmente a sua assídua freqüência ao "Stringfelows", a mais elegante casa de "striptease" da capital francesa. As críticas sobre suas prestações nos campos de futebol têm sido cada vez mais constantes. No meio da temporada, seu balanço é apenas médio e não corresponde ao que dele se esperava, cinco gols e quatro passes decisivos. Ele perdeu dois pênaltis decisivos contra as equipes de Nantes e Bordeaux. Nada a ver com sua forma no final da temporada passada e que levaram Felipe Scolari a convocá-lo para a seleção. Seus gestos espetaculares não têm sido suficientes para justificar sua reputação. Os técnicos e jornalistas afirmam que ele não chega a ser um líder em campo, nem um atacante fulgurante e não tem a visão de um Zidane ou Beckham, dando a impressão que se trata de um jogador que abusa de seu grande talento. Ele que foi um uma imensa esperança começa a decepcionar, apesar de sua indiscutível simpatia e bom humor.