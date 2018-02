Ronaldinho Gaúcho é o jogador de futebol mais bem pago Ronaldinho Gaúcho segue sua trajetória de sucesso dentro e fora dos gramados. Nesta sexta-feira, a revista Forbes publicou uma lista dos jogadores mais bem pagos e dos clubes mais ricos do mundo. Entre os atletas, o brasileiro desbancou o inglês David Beckham, que estava no topo do ranking anterior. O meia-atacante do Barcelona recebeu 23,5 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) no ano passado, 300 mil euros (cerca de R$ 825 mil) a mais que Beckham, que ainda pode recuperar a primeira posição na lista do próximo ano graças à transferência para o norte-americano Los Angeles Galaxy, que será concluída em julho. Mas no que diz respeito aos clubes, o Real Madrid ainda está na frente do arqui-rival catalão. Os merengues foram os que mais faturaram no ano passado, com 281 milhões de euros (cerca de R$ 773 milhões). A segunda colocação é do Barça, com 248,4 milhões de euros (cerca de R$ 281 milhões), seguido do italiano Juventus (? 241 milhões) e do inglês Manchester United (? 232 milhões). Porém, na lista dos clubes mais ricos do planeta, o Manchester é o líder, com um impressionante patrimônio de 1,09 bilhão de euros (cerca de R$ 3 bilhões). Em segundo vem o Real, com 778 milhões de euros (cerca de R$ 2 bilhões), e o ´pódio´ é completado pela Juventus (? 687 milhões). Entre os 25 do ranking, 10 são ingleses, quatro italianos, quatro alemães, dois espanhóis, dois franceses, dois escoceses e um holandês.