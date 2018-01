Ronaldinho Gaúcho é poupado em treino O meia Ronaldinho Gaúcho não treinou com os demais companheiros nesta quarta-feira em razão de uma dor lombar, mas está confirmado pela comissão técnica do Barcelona para o jogo contra a Real Sociedad, domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro ficou fazendo fisio e hidroterapia no ginásio do clube catalão. O meia Deco, suspenso, é desfalque certo na equipe.