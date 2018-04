Ronaldinho Gaúcho é poupado por causa de lesão

O meia Ronaldinho Gaúcho está fora do primeiro treinamento da seleção brasileira, que acontece nesta quarta-feira, na Granja Comary. O atleta se apresentou ao técnico Dunga com uma entorse no tornozelo direito e iniciou um trabalho de fisioterapia, na tarde desta terça-feira. Veja também: Dunga é evasivo quanto a contusão de Ronaldinho Gaúcho O jogador sofreu a lesão no primeiro tempo da derrota do Barcelona por 2 a 0 diante do Getafe, no último fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. Ronaldinho Gaúcho, inclusive, teve que ser substituído pelo técnico Frank Rijkaard ao final do primeiro tempo do jogo. Agora, a comissão médica da seleção aguardará o desenvolvimento do atleta para liberá-lo ou não para o jogo diante do Peru, neste domingo, às 19h10 (horário de Brasília), em Lima, pelas Eliminatórias sul-americanas à Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Um dos possíveis substitutos de Ronaldinho é o meia Júlio Baptista, que não vem tendo muitas oportunidades no Real Madrid. Mesmo assim, o jogador se diz pronto para ajudar a seleção. "É complicado entrar no lugar de um jogador como o Ronaldinho, mas eu estou pronto. Tenho treinado muito e o professor Dunga sabe o que esperar de mim", disse o jogador, que participou ativamente do bicampeonato da Copa América, conquistado em cima da Argentina. Júlio Bapitsta, inclusive, marcou o primeiro gol.