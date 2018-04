Ronaldinho Gaúcho é relacionado para jogo contra Lyon

O brasileiro Ronaldinho Gaúcho foi incluído na relação de jogadores do Barcelona que enfrentarão o Lyon na próxima terça-feira pela quinta rodada do Grupo E da Liga dos Campeões, partida da qual não participará o francês Thierry Henry, que está com problemas físicos. A equipe catalã informou que Henry será desfalque por causa de problemas físicos. O atacante francês não treinou com sua equipe, assim como o zagueiro Oleguer Presas, que também não está na relação do Barça. As ausências de Henry e de Oleguer foram cobertas por Lilian Thuram e Ronaldinho Gaúcho. Os jogadores relacionados para o jogo contra o Lyon são os seguintes: Valdés, Jorquera, Márquez, Xavi, Ronaldinho Gaúcho, Touré, Iniesta, Zambrotta, Bojan, Abidal, Ezquerro, Milito, Messi, Puyol, Thuram, Gudjohnsen, Marc Crosas e Sylvinho.