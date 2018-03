Ronaldinho Gaúcho é vetado para jogo do Barcelona

O meia brasileiro Ronaldinho Gaúcho foi vetado pelo departamento médico do Barcelona e não poderá jogar contra o Múrcia, neste sábado, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Espanhol. "Há cinco dias, tinha sérias dúvidas sobre a volta de Ronaldinho Gaúcho. Agora tenho que confirmar que ele não estará em campo na última partida do campeonato. Seria precipitado escalar o jogador", disse Ricard Pruna, médico do Barça. O meia lesionou o músculo adutor da perna direita em abril e o período de recuperação previsto foi de seis semanas. O médico do Barcelona disse que Ronaldinho teve uma postura exemplar na recuperação de sua lesão. Pruna não quis comentar os exames realizados pelo jogador na clínica Delfos de Barcelona, que segundo o diário "DNA" mostrariam que o brasileiro nunca mais jogaria em alto nível. "Ronaldinho foi um bom paciente. Tem todo o direito de fazer um exame na Delfos. Como tem um grande talento, não será difícil recuperar seu nível. Não acho sensato falar de seu estado, pois ele está lesionado e enfrenta um momento difícil", concluiu.