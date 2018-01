´Ronaldinho Gaúcho está com cara de doente´, diz Giuly O atacante francês do Barcelona, Ludovic Giuly, afirmou nesta sexta-feira que o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, ausente nos últimos treinamentos da equipe, "está com cara de doente", e que poderia se recuperar com "mais tranqüilidade" nos próximos dias. O clube informou nesta sexta em seu site que o jogador terá um plano especial de preparação até a próxima quinta-feira. O tratamento o deixará de fora dos dois próximos jogos, contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, e contra o Getafe, pela Copa do Rei. No entanto, o Barça não divulgou boletins médicos sobre o estado físico do brasileiro nem notas sobre sua ausência. "Nós já sabíamos o que Ronaldinho Gaúcho tinha", disse Giuly, que minimizou a ausência do brasileiro nos treinamentos e se mostrou convencido de que a confirmação oficial de que o atacante não enfrentará Mallorca e Getafe servirá para que ele tenha "mais tranqüilidade" e possa "trabalhar sem problemas". Assim como o lateral brasileiro Belletti, Giuly criticou as declarações de um dos auxiliares de Frank Rijkaard, Eusebio Sacristán, que teria insinuado à imprensa a possibilidade de endurecer a disciplina na equipe. "É preciso falar cara a cara e na frente de todos. Entre nós não há nenhum problema, e se Eusebio tem alguma pergunta, que faça a nós e ponto final", afirmou o francês. Giuly, no entanto, aceitou o aumento na intensidade dos treinamentos de Rijkaard, afirmando ser "positivo para encorajar a equipe, porque atualmente nosso jogo não é perfeito". O atacante se mostrou convencido da capacidade de sua equipe para ganhar no próximo domingo o Mallorca e preferiu não comentar a possibilidade de o Real Madrid alcançar a liderança caso vença o Racing Santander, fora de casa: "Se ganharem, melhor para eles. Nós devemos pensar em ganhar os nossos jogos". "Se tivermos atitude e personalidade, podemos ganhar o Campeonato e a Copa do Rei, o que seria muito importante para o grupo", concluiu.