Ronaldinho Gaúcho está fora do amistoso da seleção O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu liberar o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho do amistoso que a seleção brasileira faz nesta quarta-feira contra a Rússia, em Moscou. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na semana passada, que piorou durante o jogo de sábado, em que o Barcelona venceu o Zaragoza por 2 a 0, no Campeonato Espanhol. Ninguém foi chamado para o seu lugar. Ronaldinho Gaúcho entrou em contato com o médico da seleção brasileira, José Luís Runco, neste domingo, comunicando-o da contusão. Quando ficou sabendo do fato, Parreira decidiu liberá-lo do amistoso. Apesar disso, a CBF ainda espera um fax oficial do Barcelona com o laudo médico do jogador. Segundo o médico do Barcelona, Lluis Til, a contusão de Ronaldinho Gaúcho não é grave, mas ele precisa de repouso. Por isso, o clube espanhol pediu que o jogador fosse liberado pela seleção. A lesão aconteceu na partida da última quarta-feira, contra o Chelsea, em Londres, pela Liga dos Campeões. Depois disso, Ronaldinho Gaúcho até que chegou a jogar no sábado contra o Zaragoza, marcando um dos gols do Barcelona, mas a lesão piorou e ele deixou o campo antes do apito final do árbitro. Sem Ronaldinho Gaúcho, os jogadores da seleção que jogam na Europa devem se apresentar nesta segunda-feira no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, de onde o grupo segue para Moscou. Os atletas que atuam no Brasil e a comissão técnica viajam para lá na noite deste domingo. Com a ausência de um titular absoluto, Parreira tem duas opções para escalar o time. A mais provável é a entrada do meia Juninho Pernambucano. Mas ele também pode escalar o atacante Robinho na posição de Ronaldinho Gaúcho. Antes de Ronaldinho Gaúcho, Parreira já tinha cortado os goleiros Dida e Júlio César, ambos por contusão. Para os seus lugares foram chamados Rogério Ceni (São Paulo) e Gomes (PSV Eindhoven). A seleção brasileira faz na quarta-feira, às 13 horas (horário de Brasília), o último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. E Parreira usará o jogo com a Rússia para fazer suas observações finais para definir o grupo que levará para a Alemanha.