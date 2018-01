R. Gaúcho esteve perto de jogar no Palmeiras, diz Paulo Nobre

O meia Ronaldinho Gaúcho esteve perto ser jogador do Palmeiras. A revelação foi feita pelo presidente Paulo Nobre na tarde desta terça-feira no programa "Seleção SporTV". De acordo com o presidente, as negociações não avançaram por causa da ação de Assis, empresário e irmão do jogador do Fluminense.

"O Palmeiras chegou a pensar (em contratar Ronaldinho Gaúcho) em janeiro de 2014 ou dezembro de 2013. Houve uma conversa bem adiantada, onde imaginei que ele estava praticamente vindo e pude perceber com quem eu estava tratando. Não é o jogador, é o irmão do jogador. É uma pessoa que não dá pra levar a sério", afirmou o presidente do Palmeiras. "A partir desse momento houve uma outra possibilidade de ele vir, em meados de 2014, mas aí nem toquei a negociação porque não acreditava que ela pudesse dar certo. Não tenho dúvida nenhuma do grande jogador que é o Ronaldinho", completou.

Na época, a ideia era contratar Ronaldinho como principal reforço para o ano do centenário, comemorado em 26 de agosto do ano passado. O presidente palmeirense, no entanto, afirma que não é perfil do clube contratar jogador por ele ser um ídolo, mas especialmente pelo que pode corresponder dentro de campo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paulo Nobre negou ter pensado em contratar o meia neste ano. Ronaldinho estava insatisfeito no Querétaro antes de ser contratado pelo Fluminense no final do primeiro semestre. Depois de um bom início no clube carioca, o jogador foi afastado para recuperar a forma física e tem ficado no banco de reservas nos últimos jogos. Ele entrou na derrota no segundo tempo da derrota contra a Ponte Preta, mas teve atuação apenas razoável.