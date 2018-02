Ronaldinho Gaúcho estréia em 2007 no clássico catalão Ronaldinho Gaúcho é a grande novidade na convocação de Frank Rijkaard para a partida de sábado no clássico catalão contra o Espanyol, 22 dias após sua última partida oficial, no empate por 1 a 1 contra o Atlético de Madrid. O brasileiro volta a estar à disposição do técnico holandês, após ser desfalque por suspensão na última partida do Campeonato Espanhol contra o Getafe - que também terminou empatada por 1 a 1 - e não ser convocado para jogar na vitória por 2 a 0 contra o Alavés, fora de casa, pela Copa do Rei. A outra novidade na lista de convocados do Barcelona é Oleguer, recuperado já de seus problemas físicos, enquanto Deco continua de fora por dores no músculo anterior da perna direita.