Ronaldinho Gaúcho evita polêmicas com Pelé Ronaldinho Gaúcho desembarcou nesta segunda-feira em Zurique, na Suíça, e depois seguiu com a delegação do Brasil para Weggis, onde a seleção fará a preparação para a Copa do Mundo da Alemanha. Em paz com a vida, ele evitou polêmicas com Pelé, que disse na semana passada que o meia-atacante do Barcelona ?ainda não era um fato? e que teria muito a fazer ainda na carreira. ?Isso não me incomoda, minha preocupação é conquistar cada vez mais objetivos com o grupo e depois ver o que pode acontecer em relação ao individual?, declarou Ronaldinho aos repórteres que viajaram no mesmo vôo da seleção, do Brasil para a Suíça. ?É preciso estar provando sempre, a cada ano, a cada competição, mas sempre prefiro pensar primeiro no coletivo e no bem que posso fazer para a equipe em que jogo.? Nesta segunda-feira, na chegada a Weggis, Ronaldinho Gaúcho foi o mais festejado pelos torcedores brasileiros e suíços. As crianças eram as mais entusiasmadas. Ninguém, no entanto, conseguiu se aproximar dele, tamanha foi a segurança armada para a seleção.