Ronaldinho Gaúcho evita vexame do Barça Ronaldinho Gaúcho salvou o Barcelona de passar vexame, como visitante, na estréia da Copa do Rei (a Copa da Espanha) da temporada de 2003-04. O atacante brasileiro entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Gramanet, da Terceira Divisão, a seis minutos do encerramento da partida disputada na noite desta terça-feira. Com o resultado, o Barça passou para a fase seguinte, já que se tratava de duelo em eliminação direta, sem segundo confronto. Apesar do gol, Ronaldinho Gaúcho deixou o campo já nos acréscimos com uma leve contusão muscular. Segundo os médicos do Barcelona, ele não preocupa. Mas pode virar problema para o técnico Parreira, já que a seleção joga domingo o amistoso contra a Jamaica, na Inglaterra. O Deportivo foi outro grande que suou para seguir adiante no torneio e também venceu no fim a partida com o Compostela, igualmente da Série C. A vitória por 1 a 0 foi confirmada aos 38 minutos da etapa final, no clássico galego, disputado em Santiago de Compostela, a 90 quilômetros de La Coruña. O Real Madrid teve menos trabalho para bater o San Sebastian de los Reyes, outro representante da Terceirona, por 3 a 0, no campo do adversário. Raúl, no primeiro tempo, Portillo e Cambiasso no segundo, construíram o placar. Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham desfalcaram a equipe campeã da Espanha. Roberto Carlos jogou. O Villarreal não teve vida fácil, mas superou o turno, com os 2 a 1 no Alicante, da Segunda Divisão. O Athletic Bilbao, porém, vacilou e caiu por 2 a 1 diante do Gimnastica Torrelavega, da Série C. Com isso, está eliminado. A fase de 32-avos-de-final da Copa do Rei terá mais 24 partidas nesta quarta-feira. Alguns destaques: Oviedo (4ª Divisão) x Real Sociedad (1ª), Pontevedra (3ª) x Celta, Sabadell (3ª) x Mallorca, Conquense (3ª) x Atlético de Madrid, Elche (2ª) x Espanyol, Zamora (3ª) x Valladolid.