Ronaldinho Gaúcho: expulsão e vitória Ronaldinho Gaúcho fez um gol e foi expulso na vitória do Barcelona sobre o Valladolid, por 3 a 1, neste sábado, na abertura da 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Neste domingo, Real Madrid e Valencia retomam a luta pelo título. Com a vitória deste sábado, o Barcelona voltou à terceira colocação, agora com 59 pontos, dois a mais que o La Coruña, que neste domingo enfrenta o Villareal. Saviola abriu o marcador para o Barça logo aos dois minutos e o brasileiro ampliou aos 30, aproveitando falha da defesa do Valladolid. O jogo, que estava fácil, se complicou no segundo tempo, principalmente após a expulsão de Ronaldinho, aos 10 minutos, por ter impedido uma cobrança de falta do adversário (ele já havia tomado cartão amarelo). Oscar descontou aos 21 minutos, mas a vitória do Barcelona foi confirmada aos 39 minutos, com um gol de Iniesta. Neste domingo, o Real Madrid terá uma boa chance de esquecer a decepção causada pela eliminação para o Monaco, no meio de semana, pela Liga dos Campeões. Recebe o Osasuna, sétimo colocado, e o técnico Carlos Queiróz poderá contar com todo o elenco, com exceção de Solari, suspenso. ?Conseguir se levantar é uma qualidade dos campeões?, disse o treinador. Jogadores do Real foram muito criticados pela torcida nos dias seguintes à derrota para o Monaco. O Real tem 67 pontos e tem na sua cola, com 66, o Valencia, que enfrenta o Zaragoza, fora de casa.