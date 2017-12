Ronaldinho Gaúcho faz 2 e PSG vence Aos poucos, Ronaldinho Gaúcho volta a mostrar o futebol que ajudou o Brasil a conquistar o pentacampeonato mundial. Neste sábado, em jogo da 12ª rodada do Campeonato Francês, ele marcou dois gols na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha, por 3 a 0, no Parque dos Príncipes, em Paris. O primeiro gol do jogo foi de Ronaldinho, aos 16 minutos, num chute dentro da área. Ele mesmo marcou o segundo, aos 37, na cobrança do pênalti sofrido por Ogbeche. Cardetti fechou a vitória do PSG aos 37 do segundo tempo. A vitória deixou o PSG na liderança do Campeonato Francês, com 23 pontos. Mas o Nice, que está em segundo lugar com dois pontos a menos, joga ainda neste sábado contra o Lens. Mais sete partidas completam a rodada hoje: Ajaccio x Lyon, Auxerre x Rennes, Avant Guingamp x Sedan, Le Havre x Nantes, Lille x Sochaux, Montpellier x Troyes e Strasbourg x Bastia.