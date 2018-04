Ronaldinho Gaúcho feliz com atuação O meio Ronaldinho Gaúcho era dúvida até dias antes da partida. Entrou, apareceu bem durante a partida e, por isso, tinha motivos de sobre para abrir seu já famoso sorriso. "Nossa tática deu certo. Entramos pressionando, conseguimos os três gols no primeiro tempo e garantimos o resultado", afirmou. "Foi bom marcar um gol logo porque trouxemos a torcida para o nosso lado e acuamos eles (bolivianos) na defesa." O jogador se disse satisfeito com o próprio rendimento e espera, a partir de agora, participar do maior número possível de jogos da Seleção para se entrosar melhor com os companheiros. "Esse time é bom, estamos todos num grande momento e isso ajuda muito." Ronaldinho Gaúcho acredita que uma goleada seria importante por ser um presente à torcida, mas o que valeu mesmo foi a vitória e, com isso, o retorno à liderança do grupo sul-americano nas Eliminatórias. "Era esse nosso objetivo e só buscávamos isso", disse o jogador. O meia da Seleção saiu cansado de campo - "senti o ritmo forte da partida" -, mas ainda teve tempo de se lembrar dos companheiros de equipe. Elogiou do goleiro aos atacantes, dedicando especial atenção aos homens de frente. "O Adriano e o Ronaldo deram muita força ao time e isso foi essencial para conquistarmos o resultado hoje." Quarta-feira o Brasil enfrenta a Alemanha e Ronaldinho já sabe como vencer novamente o adversário da final da Copa do Mundo de 2002. "É tocar bastante a bola, envolvê-los e assim ganhar mais um jogo", declarou, entusiasmado. Elogiou e recebeu elogios. "Time que tem Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo é difícil ser batido", disse o goleiro Júlio César.