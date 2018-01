Ronaldinho Gaúcho ganha mais um prêmio O brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, ganhou nesta segunda-feira mais um prêmio para sua carreira. Em uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Jogadores com mais de 38 mil atletas em 40 países, o meia do time catalão foi escolhido o melhor jogador da temporada passada, em que conquistou o título do Campeonato Espanhol. Ronaldinho já tinha ganhado o prêmio de melhor do mundo pela Fifa. Além da escolha pelo melhor jogador, a pesquisa apontou a equipe ideal da última temporada. Nela figuram cinco jogadores do Milan, entre eles o lateral-direito brasileiro Cafu. Veja abaixo a lista dos escolhidos. Goleiro: Dida (BRA/Milan) Defesa: Cafu (BRA/Milan), Maldini (ITA/Milan), Nesta (ITA/ Milan) e Terry (ING/Chelsea) Meio-campo: Makelele (FRA/Chelsea), Ronaldinho Gaúcho (BRA/Barcelona), Lampard (ING/Chelsea) e Zidane (FRA/Real Madrid) Ataque: Shevchenko (UCR/Milan) e Eto´o (CAM/Barcelona)