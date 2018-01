Ronaldinho Gaúcho ganha prêmio latino Ronaldinho Gaúcho, o jogador mais festejado do ano da Seleção que irá à Copa, e a cubana Osleidys Menéndez, recordista mundial do dardo, foram eleitos os melhores esportistas da América do Sul e do Caribe de 2005 pela Prensa Latina, em sua pesquisa anual. O brasileiro somou 93 votos e encabeçou a lista pela primeira vez, à frente do argentino Emanuel Ginóbili, da NBA (69). Votaram representantes de 135 meios de imprensa.