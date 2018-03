Ronaldinho Gaúcho já está em Barcelona Ronaldinho Gaúcho já está em Barcelona, onde foi negociar sua transferência para o Barça. O clube espanhol acertou a contratação do brasileiro junto ao Paris Saint-Germain, por cerca de US$ 31 milhões, mas ainda precisa fechar o acordo com o jogador. O pentacampeão deve se reunir ainda neste sábado com os diretores do Barcelona para finalizar os detalhes de seu novo contrato, por 5 anos, com o clube espanhol. No aeroporto, vários torcedores e jornalistas esperavam Ronaldinho Gaúcho, mas ele não falou com ninguém. O plano do Barça é que o brasileiro realize os exames médicos domingo e seja apresentado oficialmente na segunda-feira.