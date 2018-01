Ronaldinho Gaúcho já pensa no futuro da seleção brasileira Ainda muito abatido com a eliminação nas quartas-de-final da Copa do Mundo, o meia Ronaldinho Gaúcho deixou o hotel da delegação em Frankfurt, na manhã deste domingo (horário local), mas declarou que já está pensando no futuro da seleção brasileira. "Temos que pensar agora em um planejamento para o futuro. É preciso ter muita força neste momento", disse o jogador, duas vezes eleito o melhor do mundo, mas que não teve boas atuações durante o Mundial da Alemanha. O meia do Barcelona ressaltou que a derrota para a França nem passava pela cabeça dos jogadores da seleção. "A eliminação foi diferente de tudo o que esperava e imaginava", contou Ronaldinho, que não voltará ao Brasil com a maior parte da delegação na noite deste domingo (horário local). O jogador não revelou onde passará os próximos dias.