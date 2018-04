Ronaldinho Gaúcho lança produtos exclusivos no Atlético-MG e causa furor

BELO HORIZONTE - A relação do Atlético-MG com Ronaldinho Gaúcho está cada vez mais estreita. Contratado em junho do ano passado, o astro virou ídolo da torcida rapidamente e tem vivido boa fase desde então. Nesta segunda-feira, deu mais uma prova disso, ao causar furor no lançamento de uma linha exclusiva de produtos na loja oficial do clube, que ficou cheia de torcedores.

A linha exclusiva foi desenvolvida através de parceria envolvendo Ronaldinho Gaúcho, o Atlético-MG e a empresa SPR. São diversos modelos de camisas, canecas e bonés, sempre explorando a imagem do jogador como ídolo atleticano, mas outros produtos ainda serão lançados no futuro próximo. Por enquanto, a venda está restrita às lojas oficiais do clube mineiro.

No lançamento, cerca de 300 torcedores foram prestigiar o astro. "Estou muito feliz com essa nova linha de produtos que fortalece minha relação com o Galo e a massa atleticana", afirmou Ronaldinho Gaúcho. "É muito legal, todos estão comprando, gostando e usando. Meu sonho era entrar para a história do Galo e quero continuar trabalhando para isso."

"Existe essa energia, esse clima entre o Ronaldo, o clube e a torcida. Foi sempre um carinho muito grande desde a chegada dele, a forma como somos tratados no clube. Esses produtos representam um agradecimento ao torcedor", disse Assis, irmão e empresário do jogador, que também esteve presente no evento de lançamento realizado nesta segunda-feira.