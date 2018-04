Ronaldinho Gaúcho lidera o Atlético-MG contra o Tijuana O Atlético Mineiro fez do estádio Independência o seu caldeirão, um local onde vem massacrando um adversário atrás do outro. Nesta quinta-feira, no entanto, será o time de Ronaldinho Gaúcho que vai encarar um caldeirão, às 21h30 (de Brasília), no México. O Tijuana conta com a pressão de sua torcida no estádio Caliente, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.