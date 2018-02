Ronaldinho Gaúcho: mais prêmios no Sul Depois de passar seis dias recluso, sem sair às ruas e sem atender a imprensa, Ronaldinho Gaúcho começou a celebrar com seus conterrâneos o título de melhor jogador de futebol do mundo em 2004 que ganhou da Fifa. Nesta terça-feira ele foi ao Palácio Piratini receber do governador Germano Rigotto a medalha Negrinho do Pastoreio, honraria concedida a personalidades que prestam relevantes serviços em favor do homem, do Estado ou da Pátria. "Minha vida está maravilhosa", disse, ao comentar o momento que vive. Na entrevista coletiva, Ronaldinho Gaúcho anunciou o plano de montar algum projeto na área de responsabilidade social para o segundo semestre do ano que vem. "Sempre pensei em seguir o exemplo de alguns jogadores e fazer algo pelos necessitados", revelou. Também disse, brincando, que está impedido de casar por ordens de sua mãe, Miguelina. "Mas quero ter uma família grande, com muitos filhos." Aos 24 anos, o craque do Barcelona e da Seleção Brasileira mostra querer muito mais do que o título de melhor do mundo de um ano só. "Tudo isso me motiva a treinar cada vez mais porque quero repetir este momento muitas vezes", comenta. "Sou muito sonhador e quero conquistar todos os títulos que ainda não tenho", avisou. Ídolo - O craque gaúcho aproveitou a entrevista para elogiar o ídolo que está se despedindo do futebol, Romário. "Foi vendo ele jogar em 1994 que eu decidi que eu queria ser aquilo ali, o caminho que eu queria seguir", contou, orgulhoso por ter tido tempo de repartir quartos de concentração e de jogar ao lado do ídolo na seleção. "Os jogadores da minha idade só têm que agradecer pelo que ele fez no futebol." Provocado a falar sobre a mal resolvida relação com o Grêmio, Ronaldinho Gaúcho admitiu estar triste por ver o clube no qual se formou jogador estar rebaixado à segunda divisão do futebol brasileiro. Medalha - A entrega da medalha teve jeito de festa. Em meio aos discursos oficiais, Ronaldinho Gaúcho procurava rostos conhecidos na platéia de 200 pessoas para sorrir ou acenar. Ele só deixou a timidez de lado quando foi chamado a cantar, junto com o grupo Samba Tri, a música "Goleador", feita em sua homenagem. Depois da festa oficial, Ronaldinho Gaúcho volta a ser o centro das atenções numa festa popular, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, quando participa do jogo anual do Trianon, time organizado pelo cabeleireiro Nei Oliveira que reúne a nata do futebol gaúcho e alguns craques convidados.