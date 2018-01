Ronaldinho Gaúcho não é mais jogador do Fluminense

O Fluminense confirmou no fim da noite desta segunda-feira a rescisão de contrato com o meia Ronaldinho Gaúcho em comum acordo com o jogador. O vínculo ia até dezembro de 2016. Em sua passagem relâmpago pelo clube das Laranjeiras, o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005 disputou apenas nove jogos e não fez nenhum gol.

O atleta já não havia participado do treino da equipe nesta tarde. Ele pediu dispensa, alegando motivos particular, e foi atendido pela diretoria do clube.

O jogador voltou a atuar sábado pelo Tricolor, na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás no Maracanã, depois de longo afastamento, sob o argumento de que precisava aprimorar a condição física. Esteve em campo apenas no primeiro tempo, atuou mal e foi vaiado pela torcida. Ao saber de sua substituição por Marcos Júnior, na volta do intervalo, os torcedores aplaudiram.

Ronaldinho Gaúcho chegou ao Fluminense em julho, depois de também ter seu contrato rescindido com o Querétaro, do México. A contratação do jogador, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, foi muito comemorada pelos tricolores. O jogador chegou a ser dado como 90% acertado com o Vasco pelo presidente Eurico Miranda.

Quando Ronaldinho foi contratado, o Fluminense ocupava a segunda posição do Brasileirão. Hoje, o clube está na 12ª posição do campeonato nacional.

NOTA

O Fluminense vem a público comunicar o rompimento do contrato com o atleta Ronaldinho Gaúcho de forma amigável e em comum acordo entre as partes.

Desde o primeiro contato com os dirigentes, o atleta e seu representante trataram o clube com profissionalismo e respeito. Mesma atitude positiva demonstrada nas atividades de rotina.

Fluminense e Ronaldinho seguem com os laços mantidos e planejam trabalhar em outros projetos no futuro.

Cabe ressaltar que a contratação correspondeu às expectativas em relação ao retorno de marketing, aumentando arrecadação com bilheteria, venda de camisas e número de sócios.

A opção de Ronaldinho também mostrou ao Brasil que o Fluminense desperta o interesse dos maiores jogadores do futebol mundial.

O Fluminense agradece a Ronaldinho e deseja sorte ao atleta em sua caminhada.