Ronaldinho Gaúcho não encara Real Madrid O atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, está fora do clássico de sábado contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Os médicos do Barcelona afirmaram nesta segunda-feira que o brasileiro não se recuperou da contusão muscular sofrida há três semanas e não querem arriscar o agravamento da lesão. ?O importante é que se recupere bem. Temos elenco suficiente para o jogo?, disse o presidente Joan Laporta. Sem Ronaldinho, principal contratação do time para a temporada, o Barcelona perdeu para o Villareal por 2 a 1 e empatou sem gols com o Valladolid. Para piorar, os médicos estimam que o atacante só deverá retornar aos gramados em duas semanas. O quadro é bem diferente no Real Madrid, que deverá ter a volta das principais estrelas no jogo de quarta-feira, diante do Atlético de Madrid. Beckham, Figo, Zidane e Roberto Carlos treinaram nesta segunda e têm grandes chances de entrar em campo. Os jogadores serão reavaliados nesta terça pelos médicos do clube.