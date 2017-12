Ronaldinho Gaúcho não enfrenta Argentina O Brasil terá um grande desfalque para a partida contra a Argentina, quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Ronaldinho Gaúcho sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e já está vetado pelos médicos da seleção. Ele, inclusive, é dúvida para o jogo de domingo, contra o Chile, em Santiago, também pelas Eliminatórias da Copa. A bruxa ainda solta mesmo na seleção. Afinal, o goleiro Marcos já tinha sido cortado, após lesão no punho - Júlio César foi chamado para o seu lugar. E, além de Ronaldinho Gaúcho, o zagueiro Luisão sentiu dores musculares na coxa direita após o treino de domingo, em Teresópolis, e está fora do confronto com a Argentina. O caso de Luisão não preocupa tanto o técnico Carlos Alberto Parreira porque ele seria reserva da dupla Roque Júnior e Juan. Mas Ronaldinho Gaúcho é titular absoluto e um dos destaques do time brasileiro. Após sentirem as dores, ao final do treino coletivo de domingo, os dois começaram tratamento intensivo. Nesta segunda-feira ainda, já em Belo Horizonte, para onde a seleção segue à tarde, eles passarão por novos exames e podem até ser cortados. "Os dois estão no mesmo grau de preocupação. As dores musculares seguidas de lesão são bastante compatíveis com o final da temporada", afirmou o médico da seleção, José Luiz Runco. No treino desta manhã, na Granja Comary, Parreira começou a testar o substituto de Ronaldinho Gaúcho. O atacante Luís Fabiano ganhou uma chance no time, mas o meia Alex também está na disputa pela vaga.