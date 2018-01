Ronaldinho Gaúcho não estará no Itaquerão contra o Corinthians

O corintiano que gostaria de ver Ronaldinho Gaúcho no Itaquerão terá de se contentar com outro jogador escalado pelo técnico Enderson Moreira. O meia não foi relacionado pelo Fluminense para a partida desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de alguns meses nas Laranjeiras, Ronaldinho vive fato que o persegue desde que deixou de jogar tudo o que se espera dele: a bronca da torcida. Após as vaias recebidas na derrota do time para o Atlético-MG, no Maracanã, o jogador teve de se explicar na segunda-feira pela atuação fraca em casa.

Depois de chamar o Fluminense de Flamengo, Ronaldinho garantiu estar totalmente focado no trabalho. Sua ausência se dará para que ele fortaleça o condicionamento físico nas Laranjeiras. Ele ficará treinando para provavelmente ser usado no fim de semana. Enderson também pensa no jogador mais inteiro para a decisão na Copa do Brasil, contra o Grêmio, pelas quartas de final. O campeonato se afunila e o meia pode ser uma diferença do Flu nas partidas.

Nesta terça, a assessoria do clube confirmou sua ausência no Itaquerão. O Fluminense precisa dos pontos para diminuir sua diferença para o pelotão da frente. Ocupa a 7ª posição, com 33 pontos. O Palmeiras é o quarto da zona da Libertadores, com 34. Uma vitória diante do líder do Brasileiro também daria moral ao Tricolor do Rio, além de poder deixá-lo no G-4 novamente. Ronaldinho é peça importante do time. Ele disse que se esforça para recuperar a condição físico.