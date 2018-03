Ronaldinho Gaúcho não participa de treino do Barcelona

Apenas sete jogadores participaram do treino desta quarta-feira, do Barcelona. Entre as ausências marcantes, a do brasileiro Ronaldinho Gaúcho e do técnico Frank Rijkaard. O meia sofreu uma lesão no músculo adutor da perna direita em 3 de abril. O clube não se pronunciou sobre o estado do atleta, após o prazo de recuperação, de seis semanas, ter expirado. A equipe espanhola viajará neste domingo para a Arábia Saudita, onde vai disputar um amistoso com o Al Ittihad no dia seguinte. A partida pode marcar a despedida de Ronaldinho Gaúcho do Barça.