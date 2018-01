Ronaldinho Gaúcho não treina, mas joga O brasileiro Ronaldinho Gaúcho não participou do treino do Barcelona nesta quarta-feira por causa de uma grastrenterite, que já o atingiu algumas vezes desde que chegou ao clube. Na segunda-feira, ele já havia ficado de fora do treino com dores musculares. Mas o clube garantiu que ele estará em campo na partida de domingo contra o Real Madrid, que está sendo encarada como uma final antecipada do Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, Ronaldinho foi ao Camp Nou e após ser examinado pelos médicos do clube voltou para casa, onde ficará de repouso até amanhã. "Estas gastrenterites são corriqueiras e de origem alimentícia. Trata-se de uma irritação e não tem muita importância", disse o chefe do departamento médico do clube, Jordi Ardévol.