Ronaldinho Gaúcho nega que tenha intenção de deixar o Milan antes de 2011, quando completa seu contrato com o clube italiano. O brasileiro disse que se encontra "muito feliz" em sua equipe e na cidade.

Em comunicado de imprensa divulgado nesta terça-feira em seu site, o jogador profere duros ataques ao jornal esportivo espanhol Sport, com sede em Barcelona, que assegura que Ronaldinho Gaúcho está pensando em deixar o futebol profissional.

"Minha fonte é a alegria e é (e sempre foi) jogar ao futebol. Estou muito feliz em Milão e no Milan, do mesmo modo no qual fui feliz em todas as cidades e clubes nos quais joguei ", comenta o ex-jogador do Barcelona.

"A crítica, positiva ou negativa, é válida, mas deve estar fundada e baseada em fatos reais. No entanto, publicar informações falsas é inaceitável", acrescenta o jogador, muito questionado nos últimos dias na Itália pela possibilidade que tenha voltado a perder a concentração e o bom estado de jogo que demonstrou na pré-temporada.

O brasileiro assegura que, em geral, os meios de comunicação de todo o mundo se preocupam por verificar os testemunhos do interlocutor ou que as fontes sejam confiáveis e autorizadas.

Mas o jornal aponta que desde que jogava no Barcelona, sempre publicou artigos mentirosos e hostis contra minha pessoa. Trata-se certamente de uma perseguição gratuita", afirma Ronaldinho Gaúcho.

"Jornais que publicam artigos mentirosos não são dignos de credibilidade. Todos podem estar seguros que meu contrato com o Milan é válido até o 2011 e quero respeitá-lo aqui em Milão", acrescenta.