Ronaldinho Gaúcho ou Rijkaard deixará o Barça em 2008

O ciclo de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona pode estar perto do fim. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, a diretoria do clube deve tomar uma atitude para tentar acabar com a crise que se instalou no Camp Nou. E o alvo da dispensa seria o brasileiro ou o treinador Frank Rijkaard. Veja também: Ronaldinho Gaúcho: 2007, um ano para esquecer "O clube pensa em abrir mão do craque ou do técnico Rijkaard", escreveu o periódico. "A diretoria entende que precisa buscar uma solução para o time reagir." A derrota no clássico contra o Real Madrid, no domingo, foi a gota d’água. O time, que não conquistou nenhum título na temporada, ficou sete pontos atrás do principal rival no Campeonato Espanhol, e os torcedores não se cansam de reclamar. Ronaldinho Gaúcho é o alvo predileto deles.