Ronaldinho Gaúcho pediu Reinaldo no PSG Ronaldinho Gaúcho é o responsável pela saída confirmada de Reinaldo do São Paulo em plena disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante da seleção brasileira foi bem claro com a diretoria do Paris Saint-Germain ao dizer que quer Reinaldo ao seu lado. "Ele exigiu que eu voltasse para o clube. O Ronaldinho Gaúcho tem moral demais lá. O meu procurador Gilmar Rinaldi já confirmou que não haverá jeito: terei de ir embora mesmo. A participação do Ronaldinho foi fundamental. Eu gostaria muito de continuar no São Paulo, mas senti que não vai ter jeito. Estou triste demais, mas tenho de pensar em seguir a minha vida", revelou Reinaldo. Todas as esperanças do atleta de 24 anos em continuar em São Paulo terminaram. "Tinha muita vontade de sair daqui com pelo menos o título brasileiro. Eu me desenvolvi demais jogando aqui, aprendi muito como atleta e como homem. O meu crescimento técnico é indiscutível. Cheguei um e estou indo embora completamente diferente, mais vivido, mais técnico. Por isso lamento demais. Essa saída me abate de uma maneira enorme." A transação de Reinaldo é uma das mais complexas da história do futebol brasileiro. "É tão complicada que é difícil explicar. O Vampeta veio para o Flamengo, eu fui para o Paris Saint-Germain e o Adriano foi para a Inter de Milão, que era dona do passe do Vampeta. Acabei assinando contrato até 2008, não me deram uma chance lá em Paris e agora passei a ser indispensável. Justo agora que queria ficar pelo menos até dezembro com o São Paulo. Já falei para a diretoria que é mais fácil o clube contratar outro atacante do que tentar a prorrogação do empréstimo", explicou o jogador. Oswaldo de Oliveira lamenta demais a saída do seu atleta: "O Reinaldo é um grande jogador. Tornou-se referência no ataque. Se ele tiver mesmo de ir embora agora será muito ruim. Vamos ver o que a diretoria pode fazer." Mas a esperança de Oswaldo terminaria se acompanhasse os preparativos de Reinaldo para ir embora. "Já sei que o dia da apresentação está marcado para 20 de junho. Vou levar a minha mãe para morar comigo. Sinto muito, mas tenho de ir cuidando da minha vida." A diretoria do São Paulo está tão certa da saída de Reinaldo que está tentando a contratação de um outro atacante. Embora França já tenha atuado pelo clube, a vontade pessoal do presidente Marcelo Portugal Gouvêa é contratar Luizão. O jogador do Hertha Berlim se encaixa no perfil do time que o dirigente quer ver disputando o Brasileiro. O pentacampeão do mundo tem muito mais personalidade que o ex-jogador do São Paulo, que amarga a reserva no Bayern Leverkusen. Enquanto isso, Oswaldo já sabe que poderá escalar Jorginho Paulista na lateral- esquerda do time que enfrentará o Paysandu, domingo, em Belém. "Ele está voltando de contusão agora, mas já mostrou estar pronto?, avisou o treinador. Jorginho entrará no lugar de Fabiano, que recebeu o terceiro cartão amarelo. E Leonardo, que se livrou da operação no púbis, deverá viajar até Belém como reserva de Gabriel.