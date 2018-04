Ronaldinho Gaúcho pode defender o Milan em 2008, diz revista

Criticado pela torcida do Barcelona, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho pode acertar sua saída da equipe espanhola. De acordo com a revista France Football, o jogador deve atuar no Milan em 2008, junto com Kaká, Ronaldo e Alexandre Pato. Os dirigentes do clube espanhol estariam insatisfeitos com a queda de rendimento de Ronaldinho. O jogador, inclusive, não tem a mesma popularidade de antes e deixou de ser o maior vendedor de camisas da equipe - agora é Lionel Messi. Na seleção brasileira, Ronaldinho também não tem agradado e foi, até, substituído durante o jogo contra o Uruguai, na última quarta-feira, dia 19. Segundo a revista, o Milan pagaria cerca de 70 milhões de euros (por volta de R$ 190 milhões) para ter o atleta, valor que seria a maior transação da história do futebol, superando a de Zidane - o Real pagou cerca de R$ 170 milhões à Juventus para ter o francês. Outra possibilidade é a de que Ronaldinho defenda o Chelsea, da Inglaterra. O clube inglês já havia manifestado interesse no jogador antes do início da temporada 2007/2008 do futebol europeu.