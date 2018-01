Ronaldinho Gaúcho preocupa comissão Em meio a uma disputa pelo seu futebol, entre Paris Saint-Germain e Grêmio, Ronaldinho Gaúcho terá atenção especial da comissão técnica da seleção brasileira. A intenção do treinador Émerson Leão é evitar que o rendimento do jogadores seja prejudicado pela indefinição em relação ao seu futuro. Por isso, o treinador vem conversando com Ronaldinho por telefone, nos últimos dias. "Existe uma preocupação com a parte psicológica do jogador, que é um jovem talento, com muita gente atrás dele", explicou Leão, que deve ter uma conversa em separado com Ronaldinho. "Mas é, ao mesmo tempo, um problema saudável que ele enfrenta. Quem não queria estar na sua situação?", questiona. Antes de convocar o jogador, Leão confirmou, por telefone, que ele estava treinando, apesar de suspenso pelo Grêmio. "No dia que o Ronaldinho alegou que estava com dor de garganta, liguei para ele", disse. O jogador voltou a treinar no dia seguinte. O contrato de Ronaldinho com o Grêmio acabará nesta sexta-feira, o que deve obrigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a fazer um seguro para o jogador atuar nos amistosos. Leão mudou a função de Ronaldinho, que vai atuar como meia-ofensivo. "Ele já atuou nas duas posições", lembrou. A intenção é tornar a equipe mais ofensiva, com a postura desejada pelo treinador.