Ronaldinho Gaúcho: próximo alvo do Real Depois de sacudir o futebol europeu com a contratação do meia David Becham, a diretoria do Real Madrid estabeleceu uma nova e ambiciosa meta. Segundo o jornal francês L? Equipe, o clube espanhol estaria articulando a compra do passe do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, hoje no Paris Saint Germain (PSG). De acordo com a publicação, a negociação foi iniciada com uma conversa entre o presidente do Real, Florentino Pérez, e o presidente do PSG, Francis Graille, no começo da semana. L? Equipe informa que Pérez falou antes com o irmão e representante do jogador, Roberto Assis, para que o Real Madri fosse incluído entre os possíveis destinos de Ronaldinho. O jornal diz também que para ter o brasileiro, estaria disposto até a liberar o português Luis Figo - que poderia estar em disponibilidade em conseqüência da contratação de Beckham. Inter de Milão e Milan, no entanto, também demonstraram interesse em contratar o português.