Ronaldinho Gaúcho quer encerrar carreira no Brasil

"Disputar o Brasileiro é algo diferente. Como não tive a oportunidade de vencer o Campeonato Brasileiro, ver o Adriano, que é um amigão, ser campeão no Flamengo, depois de tudo o que passou na Itália, é algo que é muito bom. Seria fechar a carreira com chave de ouro", afirmou o jogador em entrevista à TV Globo.

Ronaldinho, porém, ressaltou que não pretende voltar ao Brasil tão cedo. Com contrato até 2011, o meia disse estar feliz com suas atuações no Milan. E contou ter a confiança do presidente do clube e primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi.

"Estou conseguindo uma sequência maior de jogos, após um ano de adaptação na Itália. O Silvio Berlusconi sempre conversa comigo e é bom saber que tenho a confiança dele. As coisas estão saindo bem para mim e a resposta está sendo dada dentro de campo", disse.

O bom futebol apresentado nos últimos jogos empolgou o atleta, que não esconde o desejo de voltar a participar de um Mundial. "Disputar mais uma Copa seria a realização de um sonho. Evito falar porque pode parecer que estou fazendo pressão. Mas é lógico que tenho vontade de participar e trazer mais um título mundial para o Brasil", contou.